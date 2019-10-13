Son Dakika
MSB'den askerlik yoklaması açıklaması
- Askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019'a kadar tamamlarını gerektiği bildirildi
Genel 11.10.2019, 20:09 11.10.2019, 20:25
ANKARA (AA) - Askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemlerini tamamları gerektiği bildirildi.
Duyuruda, yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanların 31 Aralık 2019'a kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek, bu işlemleri yapmaları gerektiği kaydedildi.
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2