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MSB'den askerlik yoklaması açıklaması

- Askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019'a kadar tamamlarını gerektiği bildirildi

Genel 11.10.2019, 20:09 11.10.2019, 20:25
MSB'den askerlik yoklaması açıklaması

ANKARA (AA) - Askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemlerini tamamları gerektiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün internet sayfasından yapılan duyuruda, 1 Ocak 2019'da askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019'a kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Duyuruda, yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanların 31 Aralık 2019'a kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek, bu işlemleri yapmaları gerektiği kaydedildi.

#askerlik #yoklama #Milli Savunma Bakanlığı
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