MSB'den “Büyük Taarruz“ özel videosu
- Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm unsurlarının faaliyetlerini içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tüm unsurlarının faaliyetlerini içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlu Olsun" başlığı ile paylaşılan videoda, Türk askerinin geçmişten bugüne düşmana karşı verdiği mücadeleye ilişkin görüntüler yer aldı.
"Al bayrağımızın yıldızı", "Hırçın dalgaların hakimi", "Göklerin çelik kartalı" sloganlarının kullanıldığı video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyetin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri her hususta kıymetli takdirinize ve itimadınıza layıktır. Bunu, tam ve kati kanaatle söyleyebilirim." sözleriyle son buldu.
Paylaşımda ayrıca, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ile asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan, mazisi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
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