Son Dakika
İstanbul’da çekici ile lüks otomobil çalan çete çökertildi
Ryan Babel’e milli davet
Donanmanın kapıları İstanbul’da halka açıldı
Orman yangınlarıyla mücadele için 4 bin 996 personel alınacak
"Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"
Fırat’ın doğusunda ABD ile 2’nci ortak helikopter devriyesi
Pakistan Başbakanından Hindistan hükümetine “Nazi” benzetmesi
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Malezya’da yakalanan üst düzey FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi
Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

MSB'den “Büyük Taarruz“ özel videosu

- Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm unsurlarının faaliyetlerini içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Genel 30.08.2019, 09:55 30.08.2019, 12:27
MSB'den “Büyük Taarruz“ özel videosu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tüm unsurlarının faaliyetlerini içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlu Olsun" başlığı ile paylaşılan videoda, Türk askerinin geçmişten bugüne düşmana karşı verdiği mücadeleye ilişkin görüntüler yer aldı.

TSK'nın, kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurları ile zorlu şartlarda gerçekleştirdiği tatbikat ve operasyonların yer aldığı görselde, Türk askerinin sınır ötesinde yürüttüğü barış gücü faaliyetleri de kullanıldı.

"Al bayrağımızın yıldızı", "Hırçın dalgaların hakimi", "Göklerin çelik kartalı" sloganlarının kullanıldığı video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyetin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri her hususta kıymetli takdirinize ve itimadınıza layıktır. Bunu, tam ve kati kanaatle söyleyebilirim." sözleriyle son buldu.

Paylaşımda ayrıca, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ile asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan, mazisi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #Milli Savunma Bakanlığı #sosya medya #türk silahlı kuvvetleri #video
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@