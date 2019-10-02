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Haftanin bölgesine hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekâtında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Haftanin’e düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 01.10.2019, 18:17 02.10.2019, 11:29
MSB: Haftanin’e düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”

(İHA)

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#2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi #hava harekatı #msb
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