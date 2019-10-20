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MSB: "PKK/YPG’li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor"
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiğini bildirerek, teröristlerin çıkış anını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Genel 20.10.2019, 16:46
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiğini bildirerek, teröristlerin çıkış anını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Bakanlık, ayrıca teröristlerin çıkış anını gösteren fotoğrafları paylaştı.(İHA)
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