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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Sistemi’nin eğitimine başlandı"
- Milli Savunma Bakanlığı S-400’lerin eğitimine başlandığını bildirdi.
Genel 04.09.2019, 13:27
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline S-400 eğitimine başlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.(İHA)
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