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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Sistemi’nin eğitimine başlandı"

- Milli Savunma Bakanlığı S-400’lerin eğitimine başlandığını bildirdi.

Genel 04.09.2019, 13:27 04.09.2019, 16:48
MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Sistemi’nin eğitimine başlandı"

- Milli Savunma Bakanlığı S-400’lerin eğitimine başlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline S-400 eğitimine başlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.

(İHA)

#eğitim #Milli Savunma Bakanlığı #s400 #Genel
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