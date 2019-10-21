MSB: "Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır"
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde Suriye’de bölgeden çıkan teröristlere hiçbir engelleme yapılmadığını ve bölgeden çıkış faaliyetlerinin ABD’li muhataplarla koordine edildiğini belirterek, "Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde Suriye’de bölgeden çıkan teröristlere hiçbir engelleme yapılmadığını ve bölgeden çıkış faaliyetlerinin ABD’li muhataplarla koordine edildiğini belirterek, "Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir" denildi.
Mutabakat çerçevesinde bölgeden 125 aracın çıkış yaptığı ve mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristler tarafından 17 Ekim saat 22.00’den bu yana 36 taciz ve ihlal gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."
(İHA)
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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