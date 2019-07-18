MSB’de "Sıfır Atık Projesi" Uygulaması ve Eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", Milli Savunma Bakanlığının Atık Yönetim Sistemine entegre edilerek tüm askeri birliklerde uygulanmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar’ın da Bakanlık’taki uygulamalarını bizzat takip ettiği proje kapsamında 40 bin Mehmetçiğe sıfır atık eğitimi verildi.

Alınan bilgiye göre, Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen projenin Milli Savunma Bakanlığındaki uygulaması hızla devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek "Atık Geçici Depolama Alanları" oluşturuldu. Buralarda kaynağında ayrıştırılan atıklar geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor. Kağıt-plastik-cam-metal atıklar ayrı olarak toplanarak ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar da projenin Milli Savunma Bakanlığında yürütülen uygulamalarını bizzat takip ederken, konuyla ilgili bilincin oluşması amacıyla tüm askeri personele, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine ve kıt’alardaki askerlere sıfır atık eğitimi veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 40 bin personelin söz konusu eğitimi aldığı öğrenildi.

KOMPOST ÜNİTELERİ KURULDU

Bakanlık tarafından sıfır atık tanıtım filmi ve sıfır atık kataloğu hazırlanırken Bakanlığın konuya ilişkin hazırladığı tanıtım filmi de www.msb.sifiratik internet adresinden yayımlandı.

Proje kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı ile 11’inci Ana İkmal Merkez Komutanlığı kışlalarına kompost cihazları yerleştirildi. Çay posaları dahil, mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderilirken kompost üretimi de başladı.

Kompost ünitelerinde elde edilen organik gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma Bakanlığı yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor. Kompost ünitelerindeki üretim 6 ay içinde 20 tona ulaştı.

SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME

Geniş araziye sahip birliklerde ise kompost üretimi açık alanda yapılıyor. Açık alanda bugüne kadar toplam bin ton kompost gübre üretilirken, Polatlı’daki Acıkır arazisinde ağaç yetiştirmek için uygun olmayan toprak, açık alanda üretilen kompost gübre ile zenginleştirilerek verimli hale getiriliyor.

Kompost ile verimli hale getirilen söz konusu arazide ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor. Bölgede üç yılda 228 bin 144 adet fidan dikildi. Bu fidanların tutma oranı ise yüzde 70 olarak belirlendi.

Öte yandan Sıfır Atık Projesi ile sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme bilincinin oluşturulması da amaçlanıyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline düzenli olarak "Beslenme ve Sağlık" konularında eğitimler veriliyor.

(İHA)