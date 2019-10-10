ANAKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedefler hassasiyetle tespit ediliyor.



nın (MSB)hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.

"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.