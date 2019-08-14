MSB’den “Müşterek Harekât Merkezi” açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

(İHA)