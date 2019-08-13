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MSB’den “Müşterek Harekât Merkezi” açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış, kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır” denildi.

Genel 13.08.2019, 16:54
MSB’den “Müşterek Harekât Merkezi” açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış, kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili yürütülen çalışmalar hususunda açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, “Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır. Müşterek Harekât Merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir” ifadeleri yer aldı.

(İHA)
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