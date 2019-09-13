“Muallimköy, Bilişim Vadisi vizyonunun kalbidir“

KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Bilişim Vadisi projesine sadece Muallimköy dersek, yanlış söylemiş oluruz. Muallimköy teknoloji geliştirme bölgesi, Bilişim Vadisi vizyonunun kalbidir." dedi.

Bilişim Vadisi Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Bilişim Vadisi ve Sektör Stratejileri Lansman" programında konuşan İbrahimcioğlu, temmuz ayında gerçekleştirdikleri çalıştayın, hem Bilişim Vadisi'ni sahiplenmek hem de bu kültürü tüm dünyaya yaymak adına önemli olduğunu belirtti.

Çalıştayın çok verimli geçtiğini aktaran İbrahimcioğlu, sektörün tamamıyla ilgili yapılan çalışmaların ve çalıştayda söylenen fikirlerin sonuç raporunda toplandığını vurguladı.

Hayata geçirdikleri projeleri anlatan İbrahimcioğlu, şunları söyledi:

"Mega teknoloji koridoru ifadesini, şundan dolayı kullanıyoruz. Biz Bilişim Vadisi'ni kurarken, Muallimköy'deki bir teknoloji bölgesinden bahsetmediğimizi ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2012'deki dünyada oluşmaya başlayan teknoloji alanlarıyla alakalı 'Türkiye'de de bir benzerini kurmamız lazım.' diyor. Bunun sonucunda Amerika, Rusya, Çin'deki muadillerine benzer Türkiye'de bu proje hayata geçiyor. Bilişim Vadisi projesine sadece Muallimköy dersek, yanlış söylemiş oluruz. Muallimköy teknoloji geliştirme bölgesi, Bilişim Vadisi vizyonunun kalbidir. Peki nedir, 'Mega teknoloji koridoru' ifademiz. Bugün sınırlarını bütün organize sanayi bölgelerimizi de içine alan, onunla beraber bu bölgedeki üniversitelerimizi içine alan, daha da ileri gidiyorum Teknopark İstanbul, TÜBİTAK MARTEK'e uzanan, Gebze OSB ve Teknopark'a uzanan tüm bunların tamamının oluştuğu bir harita hayal edin. Bölgesel olarak Asya'dan Avrupa'ya bir köprü, hem de gerçekten Anadolu'nun Rumeli'ye geçişini sağlayan bir köprü."

İbrahimcioğlu, çalıştay raporunun yayımlandığını, stratejik plan çalışmasının ise ekim ayında kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Dünyanın, artık merkezi olmayan bir Ar-Ge anlayışına doğru gittiğine işaret eden İbrahimcioğlu, "Bir fabrikanız var, 'Ben fabrikamın içinde Ar-Ge merkezini kurayım.' anlayışı artık yok. Artık bağlantıların bilimi var. Her bir bağlantının kendi içerisinde üreteceği yeni katma değerli ürünler var. Bu da bilimsel bir aktivite. Siz şimdi merkezi olmayan Ar-Ge dediğimiz şeylerin kurgusunu nerede düşünüyorsunuz? İşte teknoloji geliştirme bölgeleri. Hatta teknoloji geliştirme bölgeleri de yetmez Bilişim Vadisi kavramı, mega teknoloji koridoruyla bunu da entegre etmemiz lazım. O zaman tüm bölge, teknoloji geliştirme bölgesine döner." dedi.

- "Finans teknolojileri çabuk ticarileşmesi noktasında önemli"

İbrahimcioğlu, finans teknolojilerini çok önemsediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Finans teknolojileri çabuk ticarileşmesi ve yatırım alması noktasında önemli. Girişimcilik ayağımızı da önemsiyoruz. Bununla ilgili dünyada finans teknolojilerinin en büyüğü yapılan Singapur'daki fuara, 130 ülkeden 45 bin katılımcı katılacak. Orada Türkiye'nin ilk defa Türk Teknoloji Pavilyonu'nu kuruyor Bilişim Vadisi. Bakın Bilişim Vadisi fuarı değil, Türk Teknoloji Pavilyonu. Bilişim Vadisi milli organizatörü olarak kuruyor. Ciddi anlamda başvuru aldık. Bölgemizdeki firmalardan belli kriterler koyarak seçeceğiz. Orada ticarileşmelerine önayak olacağız. Hatta büyükelçiliğimizin sağlayacağı bir akşam yemeği programında, diğer pavilyonlarla beraber yemek organize ettiler. Şimdi orada fuar açmanız da önemli değil. Önemli olan o iletişimi sağlayabilmek. Oradan ihracata sözleşmelerle dönmek, bu manada Türkiye'de de örnek olmak istiyoruz."

Daha sonra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze'nin Türkiye ekonomisindeki önemini ve potansiyelini anlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesinden (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Keskin, Bilişim Çalıştayı Sonuç Raporu'nu değerlendirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı Arif Çağdaş Aydınoğlu da Bilişim Vadisi'ne ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yetkilileri de Bilişim Vadisi'ne verilen desteklerden bahsetti.