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Müge Anlı’nın programı ekranlara geri dönüyor

Müge Anlı’nın programı ekranlara geri dönüyor

Müge Anlı, Pazartesi günü 12’nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek.

Genel 31.08.2019, 15:40
Müge Anlı’nın programı ekranlara geri dönüyor
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Müge Anlı, Pazartesi günü 12’nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programı 12’inci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Türkiye’de sabah saatlerinde en çok izlenen programlardan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına Pazartesi günü başlayacak.

Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100’lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000’lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

(İHA)
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