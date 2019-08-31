Müge Anlı’nın programı ekranlara geri dönüyor

Müge Anlı, Pazartesi günü 12’nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programı 12’inci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Türkiye’de sabah saatlerinde en çok izlenen programlardan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına Pazartesi günü başlayacak.

Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100’lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000’lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

(İHA)