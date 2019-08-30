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Müge Anlı’ya ’Yılın En İyi Reality Haber Programı’ ödülü
Pazartesi günü 12’nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek olan Müge Anlı, Yılın En İyi Reality Haber Programı” ödülüne layık görüldü. Anlı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Genel 30.08.2019, 14:57
Pazartesi günü 12’nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek olan Müge Anlı, Yılın En İyi Reality Haber Programı” ödülüne layık görüldü. Anlı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Pazartesi günü 12 sezonuyla seyirci karşısına çıkacak Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100’lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000’lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.(İHA)
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