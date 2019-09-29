Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.50’de Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Akdeniz’deki depremin derinliği ise 108.80 kilometre olarak açıklandı.

(İHA)