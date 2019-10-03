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Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 03.10.2019, 14:10 03.10.2019, 14:34
Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Aktur mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Ekipler bottaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Datça #göçmen #muğla #sahil güvenlik
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