Son Dakika
Gelinini öldüreceği korkusuyla oğlunu ihbar etti
Çekya Başbakanı İTÜ ARI Teknokent'i ziyaret etti
Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı yakalandı
Engelli Gamze Elibol, 72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
"Milli maç arasına lider girmemiz güzel bir duygu"
Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti
Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği'nden TÜSEB'e ziyaret
"Karakartal'ın İzinde Beşiktaş" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı
Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri nefes kesti

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çalışması kapsamında,...

Genel 04.09.2019, 11:01 04.09.2019, 13:57
Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çalışması kapsamında, Çavuş Adası açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 35 kişinin bulunduğu belirlendi.

Sahil güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis İskelesi'ne getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

#bodrum #düzensiz göçmen #göç #lastik bot #muğla #operasyon #suriyeli
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@