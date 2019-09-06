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Muğla'da çatıdan düşen işçi öldü

MUĞLA(AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamirat yaptığı sırada çatıdan düşün işçi hayatını kaybetti. Yeni Mahalle'deki bir süt ürünleri deposunun çatısında çalışan Osman Nuri Bayram (54), henüz belirlenemeyen nedenle çatının...

Genel 06.09.2019, 00:06 06.09.2019, 00:45
Muğla'da çatıdan düşen işçi öldü

MUĞLA(AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamirat yaptığı sırada çatıdan düşün işçi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki bir süt ürünleri deposunun çatısında çalışan Osman Nuri Bayram (54), henüz belirlenemeyen nedenle çatının çökmesi sonucu düşerek ağır yaralandı.

İş yerindekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bayram, kurtarılamadı.

Bayram'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, işçinin çatında düşme anı ve çevredekilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

#çatı çökmesi #fethiye #İş kazası #işçi #muğla
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