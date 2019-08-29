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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Genel 29.08.2019, 18:32 29.08.2019, 22:23
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçunu işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı olarak Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları tespit edilen şebekeye yönelik Muğla'nın Bodrum ilçesi merkez olmak üzere Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

#adliye #bodrum #düzensiz göçmen #mahkeme #muğla
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