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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.
Genel 29.08.2019, 10:59 29.08.2019, 13:04
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.
Datça İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen bir grubu tespit etti.
Karaköy Mahallesi Yermencik mevkisinde durdurulan minibüsteki Ü.K, F.T, C.Y. ile denizde bir botla kaçmaya çalışan C.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramaların devam ettiği öğrenildi.
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