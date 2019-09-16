Muğla'da iş yeri yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki restorandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, işletmenin büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale etti.

Çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmasına katıldığı yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın iş yerinde maddi hasara neden oldu. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı bildirildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.