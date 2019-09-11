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Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Şeref Akkaya idaresindeki 48 S 5561 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde Cumhur Karataş'ın...

Genel 11.09.2019, 10:41 11.09.2019, 10:50
Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Şeref Akkaya idaresindeki 48 S 5561 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde Cumhur Karataş'ın kullandığı 48 EG 985 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki 13 öğrenci ve sürücüler yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fethiye, Dalaman ve Ortaca devlet hastanelerine kaldırıldı.

#Dalaman #muğla #öğrenci servisi kaza #Şeref Akkaya
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