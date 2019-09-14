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Muğla'da orman yangını
- Ortaca ilçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Genel 14.09.2019, 00:58 14.09.2019, 10:15
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.
Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 148 personel, 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ile müdahale ediyor.
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