Muğla'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 10 Ağustos'ta çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan, orman bölge müdürlüğü ekiplerinin 3 gün süren çalışmasıyla söndürülen orman yangınındaki hasar havadan görüntülendi.

Dalaman ve Fethiye'nin Göcek mahallesinde etkili olan orman yangınındaki hasarın boyutu, AA muhabirince havadan görüntülendi.

Helikopterden yanan ormanlık alanı inceleyen Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, yaptığı açıklamada, yangında yaklaşık 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Soğutma çalışmasının tamamlanmasıyla ormanın yenilenmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz ormanın yenilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hızlı bir şekilde yanan ormanlarımızı yenileyeceğiz. Kasım ayına bu alanı fidan dikimi için hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin, kasım ayında İzmir, Muğla ve Fethiye ile çeşitli bölgelerde, aynı anda ve tek seferde 3 milyon fidan dikilerek rekor denenmesiyle ilgili çağrısı var. 11 Kasım'da biz de eş zamanlı olarak bu alana fidan dikeceğiz. Yanan alanlarımızı doğaya tekrar kazandıracağız."