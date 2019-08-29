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Muğla için sağanak uyarısı
ANKARA (AA) - Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Muğla'da 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.Vatandaşlara,...
Genel 29.08.2019, 13:39
ANKARA (AA) - Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşlara, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
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|2
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|2
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|2
|3
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|0
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|0
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|O
|P
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|2
|6
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|6
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|3
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|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
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|2
|1
|15. Altay
|2
|1
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|2
|0
|17. Giresunspor
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|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
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|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
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|3
|4
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|4
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|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
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|3
|3
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
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