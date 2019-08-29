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Muğla için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Muğla'da 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.Vatandaşlara,...

Genel 29.08.2019, 13:39
Muğla için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Muğla'da 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #muğla #sağanak uyarısı
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