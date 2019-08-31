Son Dakika
Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı
15 yıllık karısını öldürmüştü: Tutuklandı
Galatasaray Falcao’yu KAP’a bildirdi
Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu
“Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü”
Osmanlı Devletinin ilk telsiz ve telgraf istasyonu
İlk yarıda 1 gol var
Şenol Güneş yakın takipte
Avcı kazanan 11’i bozmadı

Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla-Aydın kara yolundaki bir menfezde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fark edenler durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, menfezde Afganistan...

Genel 31.08.2019, 20:31
Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla-Aydın kara yolundaki bir menfezde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fark edenler durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, menfezde Afganistan uyruklu 8'i çocuk, 7'si kadın 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin yol izin belgelerinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine İl Göç İdaresi yetkililerine haber verildi. Menfezden çıkartılan Afganlar gitmelerine izin verilen şehre sevk edilmek üzere Muğla Otogarı'na götürüldü.

Göçmenlerin ifadesinde, Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kendilerine Eskişehir'e gitmeleri için yol izin belgesi verildiğini ve kişi başı 60 lira karşılığında bir otobüs şoförüyle anlaştıklarını söylediği belirtildi.

Otobüs şoförünün kendilerini Eskişehir diye Muğla'ya getirdiğini iddia eden düzensiz göçmenlerin şoförden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Menfezde 4 gün geçirdikleri anlaşılan göçmenlerin bitkin oldukları dikkati çekti.

#düzensiz göçmen #eskişehir #muğla #yol izin belgesi
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Antalyaspor 3 4
9. Sivasspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Beşiktaş 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 2 3
10. Bursaspor 2 3
11. Balıkesirspor 2 3
12. Menemen Belediyespor 2 3
13. İstanbulspor 3 2
14. Altay 2 1
15. Boluspor 3 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Getafe 3 2
14. Villarreal 2 1
15. Granada 2 1
16. Eibar 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@