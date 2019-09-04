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Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çalışması kapsamında,...
Genel 04.09.2019, 11:01
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çalışması kapsamında, Çavuş Adası açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Sahil güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis İskelesi'ne getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
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