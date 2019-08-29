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Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gümüşlük Mahallesi Çavuş Adası açıklarındaki lastik...
Genel 28.08.2019, 21:10
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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