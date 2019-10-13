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Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki cezaevi inşaatında çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Durdu Altın (51), Mumcular Mahallesi'nde yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalıştığı sırada,...

Genel 12.10.2019, 22:16
Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki cezaevi inşaatında çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Durdu Altın (51), Mumcular Mahallesi'nde yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalıştığı sırada, ilk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Altın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durdu Altın'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

#cezaevi #bodrum #muğla #işçi #elektrik akımı
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