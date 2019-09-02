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Muğla'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mehmet Güneş'in kullandığı 07 TDS 47 plakalı motosiklet, Bodrum-Turgutreis kara yolu Gürece mevkisinde bariyere çarparak devrildi.Kazada...
Genel 02.09.2019, 21:45
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kazada sürücüsü Güneş ile motosikletteki Yakup Atış (19) yaralandı. Kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Atış, yaşamını yitirdi, sürücünün ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.