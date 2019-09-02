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Muğla'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mehmet Güneş'in kullandığı 07 TDS 47 plakalı motosiklet, Bodrum-Turgutreis kara yolu Gürece mevkisinde bariyere çarparak devrildi.Kazada...

Genel 02.09.2019, 21:45
Muğla'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Güneş'in kullandığı 07 TDS 47 plakalı motosiklet, Bodrum-Turgutreis kara yolu Gürece mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücüsü Güneş ile motosikletteki Yakup Atış (19) yaralandı. Kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Atış, yaşamını yitirdi, sürücünün ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.


#bariyer #bodrum #motosiklet #muğla #polis #trafik kazası
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