Muğla'da orman yangınları

MUĞLA (AA) - Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda orman yangını çıktı.

Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



