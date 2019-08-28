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Muğla'da orman yangınları
- Yıldırım düşmesi sonucu üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Genel 28.08.2019, 14:20
MUĞLA (AA) - Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda orman yangını çıktı.
Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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