Son Dakika
Balık sezonu başladı, Karadenizli balıkçılar denize açıldı
Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı
15 yıllık karısını öldürmüştü: Tutuklandı
Galatasaray Falcao’yu KAP’a bildirdi
Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu
“Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü”
Osmanlı Devletinin ilk telsiz ve telgraf istasyonu
İlk yarıda 1 gol var
Şenol Güneş yakın takipte

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Murat G. yönetimindeki 48 BF 323 plakalı kamyonet ile Murat Ön'ün (26) kullandığı 48 AAJ 561 plakalı motosiklet, Torba Mahallesi...

Genel 31.08.2019, 18:23
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
banner63

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat G. yönetimindeki 48 BF 323 plakalı kamyonet ile Murat Ön'ün (26) kullandığı 48 AAJ 561 plakalı motosiklet, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ön, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çarpışmanın şiddetiyle Ön'ün taktığı kaskın parçalandığı görüldü.

Kamyonet sürücüsü Murat G, gözaltına alındı.

#bodrum #motosiklet #muğla #ÖLÜMLÜ KAZA #trafik kazası
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Antalyaspor 3 4
9. Sivasspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Beşiktaş 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 2 3
10. Bursaspor 2 3
11. Balıkesirspor 2 3
12. Menemen Belediyespor 2 3
13. İstanbulspor 3 2
14. Altay 2 1
15. Boluspor 3 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Getafe 3 2
14. Villarreal 2 1
15. Granada 2 1
16. Eibar 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@