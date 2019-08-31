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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Murat G. yönetimindeki 48 BF 323 plakalı kamyonet ile Murat Ön'ün (26) kullandığı 48 AAJ 561 plakalı motosiklet, Torba Mahallesi...
Genel 31.08.2019, 18:23
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çarpışmanın şiddetiyle Ön'ün taktığı kaskın parçalandığı görüldü.
Kamyonet sürücüsü Murat G, gözaltına alındı.
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