Muğla'da uyuşturucu operasyonu
- Gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı
Genel 28.09.2019, 00:54
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.
Dalaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliğine bağlı Narko Timler, Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 4 ayrı suçtan arandan S.Ç. ile oğlu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, zanlıların mısır tarlasında belli olmaması için bodur yetişen ithal kenevir tohumu kullandığı belirtildi.
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
|11. Konyaspor
|5
|6
|12. Beşiktaş
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2