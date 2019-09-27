Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada Mahkeme Başkanı Murat İlhan, bazı sanıklarla ilgili yazılı tanık beyanlarının ve dijital materyal inceleme tutanaklarının dava dosyasına girdiğini bildirdi.

Başkan İlhan, gelen evraka ve sanıkların tahliye taleplerine yönelik savcının mütalaasını talep etti.

Savcı, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerilerine atılı suçlar hususunda kuvvetli şüphe sebebiyle tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.

Sanıklar ve avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ara kararın açıklanması bekleniyor.