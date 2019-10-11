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Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 11.10.2019, 13:14 11.10.2019, 13:51
Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen törenin ardından Omar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Akçakale ilçesindeki Sanayi Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi eşi Fatina'yı teselli etmeye çalışan baba Muhammed Hani, gazetecilerin soruları üzerine gözyaşı döktü ve konuşmakta güçlük çekti.

Teröre lanet okuyan baba Muhammed Hani, "Terör örgütü YPG/PKK evleri bombalıyor, çocuğum öldü. Allah YPG/PKK'nın evlerini başlarına yıksın inşallah." dedi.

Muhammed Hani ve eşi Fatina'yı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri teskin etmeye çalıştı.

Akçakale İlçe Müftü Vekili Hasan Turgut'un kıldırdığı cenaze namazı sonrası Muhammed Omar'ın cenazesi, Akçakale Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Muhammed Omar'ın yakınları, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılanlar sloganlarla teröre tepki gösterdi.

Terör örgütünün dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 9 aylık Muhammed Omar'ın "Hale" ve "Yasmin" isimli ablalarının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

- "Terörü destekleyenler utansın"

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün bebeği yatağında şehit ettiğini söyledi.

Yalçınkaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Akçakale, yüz yıldır terörün dışında, Türk bayrağının, devletinin yanındadır. Tel Abyad da yüz yıldır teröre bulaşmadı, Batılı devletlerin desteğiyle terör buraya geldi. Lojistik destek sağlayanlar, bu terörü burada yeşertenler, destekleyenler utansın." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Muhammed Bebek #akçakale #terör saldırısı #son yolculuk
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