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Muharrem İnce annelerle buluştu

- Muharrem İnce: - "Türkiye'nin barışması, kucaklaşması lazım diyoruz. Anaların acıları dinsin istiyoruz. Türkiye barışırsa, kucaklaşırsa, Türkiye birbirini ötekileştirmeden, ayrıştırmadan böyle olursa üreten bir Türkiye olur"

Genel 26.09.2019, 15:22
Muharrem İnce annelerle buluştu
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YALOVA (AA) - CHP'li Muharrem İnce Yalova'da şehit ve bazı kazalar sonucu yaşamını yitiren kişilerin anneleriyle bir araya geldi.

İnce, Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde organize ettiği yemekte şehit ve bazı toplumsal olaylar ile meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren kişilerin annelerini ağırladı. İnce'ye eşi Ülkü İnce ve annesi Zekiye İnce de eşlik etti.

Burada konuşma yapan Muharrem İnce, annesi Zekiye İnce ile yaptığı konuşma sonrasında böyle bir organizasyon yapma kararı aldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Aramızda böyle bir konuşma geçince biz de dedik ki anaların acısını yarıştıramayız. Onları ayrıştıramayız. Anaların acısının rengi yoktur. Hepsinin gözyaşının rengi aynıdır. Onların siyasi görüşleri, kılık kıyafetleri, düşünüşleri, yaşam biçimleri hepsi onların kendi sorunudur. Annelerin acıları hepimiz için ortaktır. Onların ağırlığını ölçecek düzeyde değiliz biz. Onların renklerini sorgulayacak durumda değiliz. Dolayısıyla fikir anası anamdır. Hepiniz hoş geldiniz."

İnce, davetini kabul ederek bir araya gelen annelere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin barışması, kucaklaşması lazım diyoruz. Anaların acıları dinsin istiyoruz. Türkiye barışırsa, kucaklaşırsa, Türkiye birbirini ötekileştirmeden, ayrıştırmadan böyle olursa üreten bir Türkiye olur. Böyle olursa büyüyen Türkiye olur. Böyle olursa bir de sonunda ürettiğini adil bölüşürse mutlu bir Türkiye olur."

Davete, 15 Temmuz şehit anneleri Asiye Yıldız ve Nihal Olçok, Soma maden kazasında çocuklarını kaybeden annelerin yanı sıra, Yalova'daki 2 şehit ailesi, Çorlu'daki tren kazasında yaşamını Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, okuldaki lavabonun üstüne düşmesi sonucu 6 yaşında ölen Efe Boz'un annesi Nurdan Boz katıldı.

Öte yandan İnce'nin Diyarbakır anneleri ile "cumartesi anneleri"ne de davet gönderdiği öğrenildi. Diyarbakır annelerinin nöbeti bırakamadığı, "cumartesi anneleri"nin ise herhangi bir siyasi kişinin etkinliğine katılmama kararından dolayı davete iştirak etmediği öğrenildi.

#annelerle buluşma #muharrem ince #yalova
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