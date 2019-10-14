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Mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Genel 14.10.2019, 11:17 14.10.2019, 12:15
Mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Görüntülerde, tünel içindeki cephanelikten mühimmat yüklenen kamyonun imha edildiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Milli Savunma Bakanlığı #twitter #terörist #PKKPYDYPG
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