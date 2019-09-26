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Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları

- Sivas Valisi Salih Ayhan:- "İnşallah şanına yakışır bir şekilde burayı tanzim edeceğiz. Burası örnek bir müze olacak"

Genel 25.09.2019, 22:32 25.09.2019, 23:46

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'dan ve yüklenici firmadan bilgi aldı.

Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile görüşen Ayhan, kısa sürede tamamlanacak restorasyon çalışmalarının ardından evin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer alacağı müzeye dönüştürüleceğini belirtti.

Ayhan, merhum Yazıcıoğlu'nun evinin müze olması için herkesin seferber olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yazıcıoğlu'nun yaşadığı, bu ülke için hayaller kurduğu evi bir an önce yeni nesillerin istifadesine sunmak için çalışmaların bitmesini istiyoruz. Kurum olarak da buraya çok büyük önem veriyoruz. Bütün işlerimiz çok önemli olmakla birlikte burası daha çok önem arz etmekte. Buraya gelen herkes, bir kişinin milletin gönlünde nasıl yer ettiğini ve bu ülke için nasıl hayaller kurduğunu görecek. İnşallah şanına yakışır bir şekilde burayı tanzim edeceğiz. Burası örnek bir müze olacak."

Yusuf Yazıcıoğlu ise emeği geçen ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

#Muhsin Yazıcıoğlu #müze #Sivas Valisi Salih Ayhan
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