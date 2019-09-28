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Muhtarın evinde ölü bulunması
- Otobüs terminalinde yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Genel 28.09.2019, 21:24
GİRESUN (AA) - Giresun'daki evinde ölü bulunan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyü muhtarı Ayhan Köse'nin cinayet zanlısı, tutuklandı.
Evinde ölü bulunan Ayhan Köse'nin katil zanlısı olduğu iddiasıyla M.G'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kırgeriş köyü muhtarı Ayhan Köse, 27 Eylül'de Tirebolu ilçesinin Körliman Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.
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