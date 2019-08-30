Multinet Up ve Logo Yazılım iş birliği işletmelere tasarruf ettirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up ve Logo Yazılım iş birliğiyle hazırlanan "Logo Fırsatlar Dünyası" online platformu devreye alındı. Logo Yazılım’ın 90 bin aktif müşterisi ve 800’ü aşkın iş ortağına özel hazırlanan platformda, işletmelere avantajlı çözüm ve fırsatlar bir arada sunuluyor.

Multinet Up açıklamasına göre, "Logo Fırsatlar Dünyası", kargodan akaryakıta, yemek kartından damacana suya, araç bakımından iletişime kadar birçok farklı alanda işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik özel teklifler sunan online bir platform olarak hayata geçti.



Platformda yer alan prestijli markalar ile gerçekleştirilen tedarik yönetim süreci, ekosistemindeki oyuncuların ihtiyaçlarına özelleştirilmiş çözümler sunan Multinet Up tarafından yürütülüyor.

Platform, uygun anlaşma koşulları ve sabit fiyat garantisi ile KOBİ’lerin operasyonel giderlerinde maliyetlerini düşürmelerine ve böylelikle tasarruf etmelerine destek oluyor.



Sektöründe öncü firmalarla gerçekleştirilen iş birlikleriyle büyüyen platformdan yararlanan işletmeler, uygun fiyatlı tedarik çözümlerine tek bir adresten ve kendilerine özel ayrıcalıklı tekliflerle ulaşabiliyor.

Logo müşterilerinin fırsatlardan yararlanmak için tüm çözümlerin bir arada bulunduğu logofirsatlardunyasi.com web sitesine girerek üye olması yeterli.