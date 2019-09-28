Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak aksiyonu

KÖLN/BERLİN (AA) - Almanya'da, Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradığı ayrımcılığa dikkati çekmek için 23 kentte sokak etkinlikleri düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı, ayrımcılığa ve İslamofobiye karşı toplumsal dayanışma sağlamak adına 23 farklı noktada "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla etkinlik yapıldı.

Proje sorumlusu olan IGMG Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı İlknur Küçük, Köln'deki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerde yaşayan Müslüman kadınların, özellikle başörtüsü takanların, gündelik hayatta sık sık ayrımcılık ve İslamofobiye maruz kaldıklarını söyledi. Müslüman kadınların sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına da işaret eden Küçük, bunun önüne geçebilecek toplumsal dayanışmanın eksik olduğunu dile getirdi. Küçük, Almanya ve Hollanda'da 25 kentte açtıkları stant ve etkinliklerle toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Köln'deki etkinliğe Almanların yanı sıra, şehri gezen turistler de ilgi gösterdi.

- "Artık biz de bu toplumun bir parçasıyız"

Başkent Berlin'de düzenlenen etkinlikte de IGMG Belin Bölgesi Başkanı Sadi Jurnal, batılı ülkelerde Müslüman kadınların ayrımcılığa maruz kaldığına vurgu yaptı.

Almanya'da artan İslam düşmanlığına karşı birlikte hareket etmek gerektiğinin altını çizen Jurnal, "Başörtülü olmak suç mu ki Müslüman kadınların mesleklerini icra etmeleri engelleniyor. Hindular da bu ayrımcılıktan nasibini alıyor. Birlikte hareket etmeliyiz. Siyasilere bu adaletsizliği ortadan kaldırmaları için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

IGMG Belin Bölgesi Kadın Kolları Başkanı Nebahat Kartal da "Artık biz de bu toplumun bir parçasıyız. Sizlerle aynı haklara sahipken birlikte yaşamak istiyoruz. Örneğin Berlin'de dün akşam başörtülü bir kadın kılık kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğradı. Yaşanan bu ayrımcılık bizleri rahatsız ediyor. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak bu demokrasinin hiçbir ayrım yapılmadan herkese uygulanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Avrupa'da 25 noktada düzenlendi

Etkinlik kapsamında, Almanya'nın Köln, Berlin, Berlin Neukölln, Berlin Wedding, Berlin Charlottenburg, Duisburg, Frankfurt, Ulm, Hannover, Dortmund, Bremen, Nürnberg, Mainz, Stuttgart Bruchsal, Sindelfingen, Vaihingen an der Enz, Schwabisch Gmünd, Aalen, Heilbronn, Hamburg, Lübeck, Harburg, Münih, Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam kentleri dahil 25 noktada stantlar açılarak Müslüman kadınların yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekildi.