Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Erin, “Terörün kökünü kazımak istiyoruz“
Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Akçakale'ye havan mermisi düştü
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

Mustafa dedenin duyarlılığı duygulandırdı

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, dün başlayan “Barış Pınarı Harekatı” dolayısıyla CİMER’e askere gitmek istediğini yazdı. Mustafa dede ayrıca, evi ile traktörünü de bağışlamak için kaymakamlığa müracaat etti. Duygularını dile getiren Mustafa dede, "Maaşım bana yetiyor. Evimi ve traktörümü bağışlamak istiyorum. Beni de askere alsınlar" dedi.

Genel 10.10.2019, 16:27
Mustafa dedenin duyarlılığı duygulandırdı
banner63

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, dün başlayan “Barış Pınarı Harekatı” dolayısıyla CİMER’e askere gitmek istediğini yazdı. Mustafa dede ayrıca, evi ile traktörünü de bağışlamak için kaymakamlığa müracaat etti. Duygularını dile getiren Mustafa dede, "Maaşım bana yetiyor. Evimi ve traktörümü bağışlamak istiyorum. Beni de askere alsınlar" dedi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde Milas’ta duygulandıran bir gelişme yaşandı. Harekat öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları ve harekatla ilgili haberleri televizyon ekranlarından sabah saatlerine kadar izlediğini, yaşanan gelişmeler ve operasyona karşı yapılan tepki açıklamalarının ardından destek vermek amacıyla bir şeyler yapma gereksinimi hissettiğini belirten Mustafa Dörtyollu, “Ben 71 yaşındayım. 3 çocuğum var. Allah’a şükür hepsinin hali vakti yerinde. Benim de bir evim ve bir traktörüm var. Ben Cumhurbaşkanını çok seven birisiyim. Kaymakamımızı ziyaret ederek bunları devletimize bağışlamak istediğimi söyledim. Benim 2 bin lira maaşım var bana yetip artıyor” dedi.

CİMER’e de yazı yazdığını belirten Dörtyollu, “CİMER’e yazı yazarak, ‘Sayın Cumhurbaşkanım ben de askere gitmeye hazırım. Yapılan operasyonlar ve gelişmelerin ardından bir traktör ve bir evimi Kaymakamlık aracılığıyla bağışlamak istiyorum’ dedim. Yemekte bir tuzumuz olsun dedim. İnşallah benim gibiler çıkar da ekonomimize de faydası olur” dedi.

Mustafa Dörtyollu’yu makamında ağırlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Dörtyollu’ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Atatürk der ki; ‘Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz.’ İşte bunun kanıtını da bugün yaşadık. Amcamızın yüreğiyle yazmış olduğu dilekçeyi görünce çok duygulandım. Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun” dedi.

(Oktay Çayırlı/İHA)
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@