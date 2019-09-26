Mustafa Tahhan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek
- Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Tahhan için Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak - Tahhan'ın cenazesi Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek
Genel 26.09.2019, 13:52
İSTANBUL (AA) - Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.
Mustafa Tahhan için yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Tahhan'ın cenazesi, Necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek.
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