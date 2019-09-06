Son Dakika
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri
ANALİZ - Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Kastamonu Belediyespor Çekya'ya gitti
Çanakkale'de 112 düzensiz göçmen yakalandı
PTT PAL ile Güvenlik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi
Japonya'nın rengarenk kepenkleri
AB'den İran'a nükleer anlaşma uyarısı
Savaşta düşmana korku salan "Tülütabaklar"
"Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak"
Adalet Bakanı yargı muhabirleriyle buluştu

Musul'da enkaz altından ceset çıkarma çalışmaları sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında ölen 23 kişinin daha ceset kalıntıları enkaz altından çıkarıldı.Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada,...

Genel 06.09.2019, 13:43
Musul'da enkaz altından ceset çıkarma çalışmaları sürüyor
banner63

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında ölen 23 kişinin daha ceset kalıntıları enkaz altından çıkarıldı.

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'un batı yakasındaki Neşvan bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve Musul Adli Tıp Dairesinin koordineli bir şekilde çalışmasıyla enkaz altından 23 ceset kalıntısı çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA muhabirine konuşan Musul'daki bir güvenlik yetkilisi de söz konusu cesetlerin terör örgütü DEAŞ militanlarına ait olduğunu iddia etti.

Iraklı güçler, Ekim 2016'da DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl elinde tuttuğu Musul'u yeniden alabilmek için yaklaşık 9 ay süren çetin bir kurtarma operasyonu düzenlemişti.

Operasyonda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının saldırısı ve çatışmalardaki patlamalar nedeniyle kent merkezi adeta harabeye dönüşmüştü.

Söz konusu yıkım sonucu birçok sivilin yanı sıra terör örgütü DEAŞ mensuplarının cesetleri enkazların altında kalmıştı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından Mart 2019'da yapılan yazılı açıklamada, kenti 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan bu yana enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 4 bin 720'ye ulaştığı belirtilmişti.

Açıklamada 2 bin 666 cesedin kimliği tespit edilirken, 2 bin 54 cesedin ise kimliğinin belirlenmediği kaydedilmişti.

#deaş #enkaz #ırak #Musul
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@