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Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain ele geçirildi
MERSİN (AA) - Mersin'de muz yüklü gemide 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen muz yüklü...
Genel 04.09.2019, 08:08
MERSİN (AA) - Mersin'de muz yüklü gemide 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.
Narkotik dedöktör köpeği "Kanas"ın yardımıyla gerçekleştirilen aramada, geminin ambar kapaklarının arkasında ve altında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.
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