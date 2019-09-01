Myanmar'da internet kesintisi kısmen kaldırıldı
- Arakan eyaletinde 5 kentte 2 aydır uygulanan internet kesintisi kaldırıldı
YANGON (AA) - Myanmar'da 21 Haziran'dan bu yana Arakan ve Chin eyaletlerinde toplam 9 şehirde uygulanan internet kesintisinin 5 kentte kaldırıldığı bildirildi.
Myanmar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı Müsteşarı Soe Thein, Arakan eyaletinin kuzeyindeki 8 kentten 4'ünde, Chin eyaletindeki 1 kentte internetin artık erişilebilir olduğunu belirtti.
Soe Thein, bu bölgelerde durum istikrar kazandığı için cumartesi gece yarısından itibaren internet hizmetlerinin tekrar verilmeye başlandığını kaydetti.
Myanmar hükümeti, Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu'nun ocak ayında karakollara düzenlediği saldırının ardından, bu grubu terörist örgüt ilan etmişti.
Grubun internet üzerinden propaganda ve yanlış bilgilendirme yaptığını iddia eden hükümet, 21 Haziran'da da Arakan'ın kuzeyinde 8, komşusu Chin'de de 1 kentin internet erişimini engellemeye başlamıştı.
Eyalette güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 40 binden fazla Budist sivilin yerinden olduğu belirtiliyor.
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