Myanmar'da 9 ayda dang hummasından 100'den fazla kişi öldü
ANKARA (AA) - Myanmar'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Şinhua'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'da 1 Ocak-21 Eylül'de 18 bin...
ANKARA (AA) - Myanmar'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şinhua'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'da 1 Ocak-21 Eylül'de 18 bin 320 kişiye dang humması teşhisi konulduğu belirtildi.
Ülkede yılbaşından bu yana dang humması nedeniyle 107 kişinin öldüğü ifade edildi.
- Dang humması
Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.
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