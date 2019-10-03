Myanmar'da 9 ayda dang hummasından 100'den fazla kişi öldü

ANKARA (AA) - Myanmar'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'da 1 Ocak-21 Eylül'de 18 bin 320 kişiye dang humması teşhisi konulduğu belirtildi.

Ülkede yılbaşından bu yana dang humması nedeniyle 107 kişinin öldüğü ifade edildi.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.



Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.



Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.



