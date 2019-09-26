Myanmar'daki ABD Büyükelçiliğinden saldırı uyarısı
ANKARA (AA) - ABD'nin Myanmar'daki Büyükelçiliği, ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarını üç büyük şehirde meydana gelebilecek "potansiyel saldırılara" karşı uyardı.Büyükelçilik, internet sitesinde yayımladığı açıklamada,...
Genel 26.09.2019, 14:16
ANKARA (AA) - ABD'nin Myanmar'daki Büyükelçiliği, ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarını üç büyük şehirde meydana gelebilecek "potansiyel saldırılara" karşı uyardı.
Açıklamada, söz konusu şehirlerdeki ABD vatandaşlarına hükümet binalarından uzak durmaları ve güvenlik güçleriyle temaslarında dikkatli olmaları tavsiye edildi.
Myanmar'daki İngiltere, Kanada ve Avustralya misyonları da kendi vatandaşlarına benzer uyarılarda bulunmuştu.
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