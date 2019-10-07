n11.com'un alışveriş festivali 11.11 yaklaşıyor
- "11.11 alışveriş festivali" için bugün itibarıyla kampanya sayfaları kullanıcılara açıldı
İSTANBUL (AA) - n11.com'un, ülkenin dört bir yanındaki on binlerce iş ortağıyla, milyonlarca ürünü dev indirimlerle sunduğu 11.11 için geri sayım başladı.
n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, onlarca kategoride binlerce ürünün dev indirimlerle yeni sahiplerini beklediği "11.11 alışveriş festivali" için bugün itibarıyla kampanya sayfaları kullanıcılara açıldı.
Online alışveriş tutkunlarının, kampanya boyunca, farklı tutarlarda toplayacağı, satın alacağı ya da eğlenceli oyunlardan kazanacağı kuponlar, 11 Kasım'a kadar birikecek ve 11.11 gününde avantajlı bir alışveriş deneyimine dönüşecek.
İnternetten otomobil satışını Türkiye'ye ilk kez 11.11'le kazandıran n11.com, bu yıl yine "iddialı" ürünlerde dev indirimler yapacak.
11.11’i yine bir alışveriş festivaline dönüştürmeye hazırlanan n11.com’da kullanıcılar, kampanya günü kullanmak üzere "Tık Hızında Kupon"ları tek tıkla hesabına yükleyebilecek.
- Tek tıkla kuponlar hesapta
Kullanıcılar; hafta içi 09.00-11.00, 15.00-17.00, 19.00-21.00'de ve hafta sonu 11.00 ve 18.00 saatlerinde tek tıkla hesaplarına yükleyecekleri kuponları 11 Kasım'da kullanabilecek. Kullanıcılar, 4 Kasım’dan 8 Kasım’a kadar her gün saat 09.00’da kupon satın alma şansına da sahip olacak.
n11.com’un mobil uygulamasında her gün saat 20.00'de açılacak Kuponmatik’le çark çeviren kullanıcılar, sürpriz indirim kuponlarını kazanabilecek.
n11.com; 7 Ekim itibarıyla dağıtacağı binlerce kuponun yanı sıra 11.11 gününde binlerce marka ve üründe sürpriz indirimler yapacak.
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