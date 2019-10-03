Son Dakika
Fransa’da polis merkezine bıçaklı saldırı
Maçlara cüzdansız giriş dönemi başlıyor!
Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit 7 yaralı
Türkiye’nin "Ruh Sağlığı Haritası" kitap oldu
Dr. Ender Saraç, Ankaralı annelere seslendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yılı

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) bölgesel ve küresel barış, refah ve iş birliğine katkı sağlanmasında önemli bir uluslararası örgüt olma yolunda ciddi adımlar attığını söyledi.

Genel 03.10.2019, 15:09 03.10.2019, 15:32
Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yılı
banner63

NUR SULTAN (AA) - Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) bölgesel ve küresel barış, refah ve iş birliğine katkı sağlanmasında önemli bir uluslararası örgüt olma yolunda ciddi adımlar attığını söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Uluslararası Türk Akademisince (TWESCO) Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yılı dolayısıyla toplantı düzenlendi.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Uyanık'ın yanı sıra Kırgızistan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, Özbekistan Büyükelçisi Saidikram Niyazhodjayev ile Kazakistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve bilim insanları katıldı.

Kıdırali, Türk Konseyinin kuruluşunu öngören Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yılını tebrik ederek, anlaşmanın Türk entegrasyon sürecinin gelişmesi açısından önemine işaret etti.

Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan büyükelçileri de konuşmalarında Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyası entegrasyon sürecine sağladığı katkılara değindi.

- "Ülkeler arası iş birliğini somut adımlarla daha da güçlendireceğiz"

Büyükelçi Uyanık, Türkiye olarak Türk Konseyi üyesi ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirme ve Türk dünyasına yönelik bütünleşme, derinleşme çabalarının kurumsallaştırılması yolunda katkı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türk Konseyinin Türk dili konuşan ülkeler arasında siyasi diyalogun pekiştirilmesine, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin daha da güçlendirilmesine sağladığı katkılara dikkati çeken Uyanık, "Türk Konseyi ayrıca bölgesel ve küresel barış, refah ve iş birliğine katkı sağlanmasında önemli bir uluslararası örgüt olma yolunda ciddi adımlar attı." dedi.

Uyanık, gelecek yıllarda Türk Konseyi çatısındaki Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), TWESCO, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk İş Konseyi ve bu yıl kurulan Türk Ortak Ticaret ve Sanayi Odası gibi iş birliği platformlarıyla ülkeler arası iş birliğini somut adımlarla daha da güçlendireceklerine inandığını kaydetti.

Türk Konseyi, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in inisiyatifiyle 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Nahçıvan anlaşmasının 10.Yılı #Türk Konseyi #Türkiyenin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık #TWESCO
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@